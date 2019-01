Grimma

Am frühen Dienstagmorgen hat ein umgekippter Geldtransporter die A14 in Richtung Dresden blockiert. Das Fahrzeug ist gegen 4.30 Uhr bei dichtem Schneetreiben zwischen Grimma und Mutzschen nach rechst von der Fahrbahn abgekommen, in die Leitplanken gerutscht, dann wieder auf die Fahrbahn geschleudert worden und in Folge dessen auf der rechten Fahrspur umgekippt.

Die Grimmaer Feuerwehr rückte aus, um für den umgekippten Geldtransporter technische Hilfe zu leisten. Quelle: Frank Schmidt

Dabei sind die zwei Insassen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Grimma rückten zur technischen Hilfeleistung an.

Autobahn in Richtung Dresden voll gesperrt

Während der Rettungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Dresden für gut eine Stunde voll gesperrt werden.

Ein "Besentrupp" der Feuerwehr machte die Überholspur frei, damit der Verkehr um Unfallort vorbei geführt werden kann. Quelle: Frank Schmidt

Ein „Besentrupp“ der Feuerwehr räumte aber die Überholspur, so dass der Verkehr am stark beschädigten Unfallwrack vorbei geführt werden konnte. Nur für die späteren Bergungsarbeiten kam es zu temporärer Vollsperrung der Richtungsfahrbahn.

Ein langer Stau auf der A14 in Richtung Dresden war die Folge des Unfalls zwischen Grimma und Mutzschen. Quelle: Frank Schmidt

Ob der Unfall eine erste Folge des einsetzenden Winters ist, wollte die Polizei vor Ort weder bestätigen noch dementieren. Das müssten die Untersuchungen ergeben, hieß es dazu.

Von Frank Schmidt