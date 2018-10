Leipzig

Wie die Polizei mitteilt, ist es in der Nacht zum Dienstag in einem Nachtbus der Linie N3 zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen. Ein 31-Jähriger und ein 28-jähriger Arbeitskollege fuhren gemeinsam von der Haltestelle Goerdelerring aus in Richtung Böhlitz-Ehrenberg. An der Haltstelle Angerbrücke fiel eine Gruppe von mindestens vier Menschen auf. Den Angaben zufolge war auch eine Frau dabei. Zwei Mitglieder der Gruppe hatten vor dem Bus auf einen Mann eingeschlagen.

Die Vierergruppe stiegen gegen 1.40 Uhr in den Bus und setzten sich hinter die beiden Arbeitskollegen. Einer der Zugestiegenen versuchte wenig später, dem 28-Jährigen Brille und Mütze zu entwenden. Daraus resultierte ein Wortgefecht, das in einen körperlichen Angriff auf den 28-Jährigen durch zwei Mitglieder der Gruppe mündete. Sie schlugen auf den Geschädigten ein, bis dieser am Boden lag. An der Haltestelle Rathaus Leutzsch schritt der Busfahrer ein und informierte die Polizei. Die Gruppe floh anschließend aus dem Bus. Der 28-Jährige musste ambulant behandelt werden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang sowohl den Geschädigten, der an der Angerbrücke attackiert wurde, als auch Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leipzig-Südwest unter (0341) 94600 entgegen.

Von LVZ