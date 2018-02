Zwei Notrufe in einer Nacht: 34-Jähriger alarmiert ohne Grund Rettungsdienst

Rackwitz. In der Nacht zum Donnerstag hat ein Mann mehrfach grundlos den Rettungsdienst in die Loberstraße in Rackwitz gerufen. Laut Polizei berichtete der 34-Jährige bei seinem ersten Notruf von einem Unglücksfall in seiner Wohnung. Nachdem die Rettungssanitäter vor Ort keine Notsituation festgestellt hatten, fuhren sie wieder. Der Mann meldete sich später erneut in der Rettungsleitstelle.

Der Anrufer gab an, sich bei einem Sturz eine Platzwunde am Kopf zugezogen zu haben und an Rippenschmerzen zu leiden. Als die Rettungskräfte gemeinsam mit der Polizei an dessen Wohnung eintrafen, konnten sie erneut keine Notsituation feststellen. Der Mann war stark alkoholisiert. Einen Transport ins Krankenhaus lehnte er ab. Gegen ihn wird wegen Notrufmissbrauchs ermittelt.

