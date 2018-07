Leipzig

Nahezu bizarr wirkt die nächtliche Szenerie auf dem Dach eines Hamburger Hauses: Drei Polizisten werden vor einem großformatigen Graffito von einem Scheinwerfer angestrahlt, während ein erleuchtetes Fenster nebenan heimelige Wohnzimmeratmosphäre suggeriert. Mit diesem Foto zum G20-Gipfel gewann der freie Fotograf Andreas Herzau den vom Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger ausgelobten Wettbewerb, dessen beste Fotos und Karikaturen das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig nun in der Foyerausstellung „Rückblende 2017“ zeigt. Und uns so das „politische Gedächtnis“ jenes Jahres etwas nahebringt.

Es ist die Reminiszenz an ein turbulentes politisches Jahr, in dem deutsche Politiker Wahlkampf führten, Jamaika-Verhandlungen scheiterten, es Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg gab oder der amerikanische Präsident Donald Trump die Weltbühne „ertwitterte“. „Die Flüchtlingskrise, die uns heute wichtig erscheint, tauchte 2017 gar nicht mehr auf. Das zeigt, wie politische Ereignisse sich immer wieder in den Vordergrund rücken“, sagte Jürgen Reiche, der Direktor des Zeitgeschichtlichen Forums, zur Eröffnung der Ausstellung, die bis zum 6. September zu sehen sein wird.

Der einsame Politiker nach der verlorenen Wahl

„Viele Bilder regen zum Nachdenken an. Etwa Martin Schulz im Wahlkampf und die Euphorie in der SPD. Dann Schulz als ein einsamer Mensch, der die Wahl verloren hat.“ Diese bittere Erfahrung haben auch andere gemacht. Getrennte Welten gibt es auch, wenn vier syrische und vier deutsche Frauen separiert an der Haltestelle auf den Bus warten.

Ebenfalls zum Thema G20-Gipfel entstand die beste Karikatur. Miriam Wurster nähert sich den Protesten mit ihrer Zeichnung „Sondereinsatz beim G20-Gipfel: Die deeskalierende Hundestaffel“ mit der Darstellung von Polizisten, die Hundewelpen gegen randalierende Gipfelgegner einsetzen, auf humorvolle Art. Sehr witzig: die überzogene Euphorie beim Thema „Ehe für alle“. Ein Mann stellt den Eltern seinen neuen Partner Manfred vor. „Ein Ossi?“, fragen die nahezu verzweifelt.

Wettbewerb mit 1553 eingereichten Arbeiten

Zu sehen sind rund 100 Arbeiten von Bildjournalisten und Karikaturisten zum politischen Leben des vergangenen Jahres in Deutschland. Die Landesvertretung Rheinland-Pfalz und der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger hatten den Wettbewerb mit der Bundespressekonferenz und der Agentur Fotofinder ausgelobt. 240 Bildjournalisten und 67 Karikaturisten beteiligten sich mit 1533 Arbeiten.

Geöffnet: Dienstag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, am Wochenende 10 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Ein Katalog zur „Rückblende 2017“ ist für 8 Euro im Museum erhältlich.

Von Mathias Orbeck