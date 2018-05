Leipzig

Die Sozialwerk gGmbH hat allen Mitarbeitern zum 31. Juli die Kündigung ausgesprochen. Die Eltern der in den Einrichtungen untergebrachten Kinder erfuhren am Dienstag durch Aushänge von der Maßnahme. „Wir sind fassungslos“, sagt Melanie Trommer, deren sechsjähriger Sohn den Bauernhofkindergarten besucht.

Schon im März hatte das Sozialwerk für einige Unruhe gesorgt, als es unter anderem eine festangestellte Pädagogin entließ und die Streichung der Einsätze von Mitarbeitern des Bundesfreiwilligendienstes anordnete (wir berichteten) – ohne jedes Vorgespräch mit der Stadt Leipzig, die nun wiederholt unter Zugzwang steht, da möglichst schnell ein neuer Träger für die Einrichtungen gefunden werden muss.

Betroffen sind der Familiengarten in der Schenkendorfstraße, die Kita in der Biedermannstraße, der Bauernhofkindergarten in Mölkau sowie die Autismusambulanz (die nach Sozialwerk-Plänen Ende September ohnehin geschlossen werden soll) und die Kindertagespflege.

Wie bereits im März, so vermutet der Elternrat der Einrichtungen hinter den radikalen Maßnahmen die fehlende Bereitschaft des Trägers, einen Betriebsrat zu akzeptieren, der sich gerade konstituiert. Das Sozialwerk bestritt dies zuletzt.

