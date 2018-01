Bonew soll neuer Vize-OBM werden

Leipzig. Im September 2015 ist Verwaltungsbürgermeister Andreas Müller (SPD) in den Ruhestand gegangen. Seitdem gibt es keinen offiziellen Stellvertreter mehr für Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Das soll sich jetzt ändern: Wenn der Stadtrat seinen Segen gibt, ist Finanzdezernent Torsten Bonew (CDU) ab 1. März Vize-Stadtchef. Das ist das Ergebnis einer Dienstberatung des Oberbürgermeisters am Dienstag.

Der Rat müsse die Neubesetzung des Postens in seiner Februar-Sitzung beschließen, erklärte Stadtsprecher Matthias Hasberg am Dienstag gegenüber LVZ.de. Bonew kommt vor allem wegen der herausgehobenen Bedeutung des Finanzressorts für die Position in Frage, aber wohl auch, weil die CDU als größte Fraktion im Stadtrat den Posten beansprucht. Die bisherige Vakanz ist nach Angaben Hasbergs rechtlich kein Problem, die Gemeindeordnung schreibe eine Besetzung des Stellvertreter-Postens nicht zwingend vor.

In seiner Stellvertreter-Funktion könnte sich Bonew weiter profilieren: Er gilt als ein möglicher Kandidat bei einer künftigen OBM-Wahl.

Von Björn Meine