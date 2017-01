Leipzig. Franziska Riekewald und Sören Pellmann werden als Kandidaten der Leipziger Linkspartei in den Bundestagswahlkampf ziehen. Riekewald setzte sich am Samstag bei der Gesamtmitgliederversammlung als Kandidatin für den Wahlkreis 152 (Leipzig-Nord) überraschend gegen Barbara Höll durch. Sie gewann denkbar knapp mit 50,4 Prozent der Stimmen. Pellmann, der im Wahlkreis 153 (Leipzig-Süd) mehrere Gegenkandidaten hatte, konnte in der Stichwahl letztlich Tilman Loos hinter sich lassen, erhielt dabei 51,6 Prozent der Stimmen.

Die gebürtige Hallenserin Franziska Riekewald ist Stadträtin, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und verkehrspolitische Sprecherin der Linkspartei in Leipzig. Die 36-Jährige arbeitet für ein Druckunternehmen und hat zwei Kinder. Sören Pellmann wurde in Leipzig geboren und sitzt seit 2009 im Stadtrat, ist dort aktuell Fraktionsvorsitzender seiner Partei. Der 39-Jährige arbeitet als Grundschullehrer.

Zur anstehenden Bundestagswahl wird Riekewald im Norden der Messestadt unter anderem mit Jens Lehmann (CDU) und Daniela Kolbe (SPD) konkurrieren. Im Süden bekommt es Pellmann unter anderem mit Thomas Feist (CDU) und Jens Katzek (SPD) zu tun.

Bei der Bundestagswahl 2013 gingen Barbara Höll und Mike Nagler für die Linkspartei als Direktkandidaten ins Rennen. Höll erreichte 23,4 Prozent der Stimmen, kam im Wahlkreis 152 hinter Bettina Kudla (CDU, 40 %) auf Platz zwei. Mike Nagler, der dieses Mal bereits im ersten Wahlgang ausschied, erreichte vor vier Jahren 24,9 Prozent der Stimmen, musste sich damals im Wahlkreis 153 Thomas Feist (CDU, 34,4 %) geschlagen geben.

Von mpu