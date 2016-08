Leipzig. Christopher Zenker ist neuer Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten in der Leipziger Ratsversammlung. Bisher war der 36-jährige Stadtrat Stellvertreter von Axel Dyck, der bei der turnusmäßigen Neuwahl des Fraktionsvorstandes am Mittwochabend auf eigenen Wunsch nicht mehr antrat. Neben Zenker sitzen im neugewählten Vorstand auch Ute Köhler-Siegel, Heiko Oßwald (beide Stellvertreter) sowie Katharina Schenk und Andreas Geisler (Beisitzer).

Zenker kündigte nach seiner Wahl an, die positive Entwicklung der Messestadt weiterhin nachhaltig, sozial und weltoffen mitzugestalten. „Wir wollen die Leipzigerinnen und Leipziger davon überzeugen, dass die SPD die politische Kraft ist, die soziale Sicherheit, wirtschaftliche Entwicklung und ökologische Vernunft in Einklang bringt“, so der 36-Jährige. Die Zufriedenheit in Leipzig habe neue Höchstwerte erreicht, daran hätten auch die Sozialdemokraten nicht unbedeutenden Anteil gehabt.

Unter anderem sollen nach dem Kitaausbau der vergangenen Jahre nun die Sanierung und der Neubau von Schulen sowie die Schaffung von mehr sozialem Wohnraum im Zentrum der Arbeit stehen. „Vor allem der Wohnungsmarkt im Bereich günstiger Mieten ist sehr stark unter Druck geraten und es entsteht ein Konkurrenzdruck. Wir brauchen einen starken sozialen Wohnungsmarkt, denn dieser beugt nicht nur Wohnungslosigkeit vor, sondern reduziert Segregation und fördert gesellschaftliche Integration.“

Darüber hinaus stehe auch aktive Sozial-, Stadtentwicklungs- und Verkehrspolitik, die vielfältige Kulturszene, die konsequent weltoffene internationale Ausrichtung Leipzigs, der Ausbau von Naherholung und Sport sowie die Stärkung des Sicherheitsgefühls auf der Agenda der der künftigen Fraktionsarbeit.

Von mpu