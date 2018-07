Leipzig

Ursprünglich sollte die 56-Jährige am 22. August vom Stadtrat gewählt werden. Wie berichtet, hatte sich eine Personalauswahlkommission aus Vertretern von Verwaltung und Stadtrat unter 72 Bewerbern auf die Diplomvolkswirtin verständigt. Die Verwaltung schlug sie daraufhin zur Wahl vor.

In einem Brief, der am Freitag allen Fraktionen zuging, erklärte Geber ihre Entscheidung. Sie sei sehr motiviert gewesen, habe sich auf die Zusammenarbeit mit Wirtschaftsbürgermeister Uwe Albrecht (CDU) gefreut und nach Gesprächen bei Linken, SPD, AfD und Freibeutern viele positive Reaktionen erhalten. Ihr Vorstellungsgespräch in der CDU-Fraktion habe sie dann jedoch „sehr erschüttert“. Sowohl ihre Person als auch ihre Reputation seien dort auf Ablehnung gestoßen, so Geber, die derzeit für die Wirtschaftsförderung Bremen GmbH arbeitet. Da Wirtschaftsförderung ohne breiten politischen Konsens nicht gelinge, trete sie von ihrer Kandidatur zurück.

Von Klaus Staeubert