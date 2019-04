Leipzig

Da ist noch Luft nach oben – steht auf dem Plakat. Stadtentwicklung, Sozial- sowie Verkehrspolitik sind die Schwerpunkte des Programms, mit denen die Freien Demokraten zur Stadtratswahl am 26. Mai antreten. „Wir müssen vieles besser machen, um auf Anforderungen einer weiter wachsenden Stadt zu reagieren“, sagt Stadtrat Sven Morlok. Dazu sind vielfältige Investitionen in die Infrastruktur notwendig, etwa damit der Verkehr nicht zusehends im Stau erstickt.

„Wir wollen mehr öffentlichen Personennahverkehr ermöglichen. Dazu müssen wir aber in neue Straßenbahnen und neue Trassen investieren sowie die Taktzeiten verbessern“, so Morlok. Dabei setzt die FDP auf Straßenbahngleise auf einer Südtangente vom Adler bis zur Prager Straße. Darüber hinaus sollen der nördliche Promenadenring und das Waldstraßenviertel durch den Bau eines Straßenbahntunnels unter der Jahnallee entlastet werden.

Mehr Investitionen in Kitas und Schulen

„Der ÖPNV wird dadurch attraktiv, indem sich die Angebote verbessern“, so Morlok. „Neue Bahnen. Gut getaktet. Fließender Verkehr“ – lautet die Botschaft. Was den Mangel an bezahlbaren Wohnungen betrifft, da heißt die Mietpreisbremse der FDP Wohnungsbau. Leipzigs Mieten seien im Vergleich mit anderen Großstädten zwar noch bezahlbar. Damit dies so bleibe, müsse allerdings zügig neuer Wohnraum geschaffen werden.

Um Armut zu bekämpfen, bedürfe es Investitionen in Arbeitsplätze und Bildung. „Wir müssen mehr Schulen und Kitas bauen, die Kinder sind geboren“, sagt Michael Gehrhardt, der erstmals für den Stadtrat kandidiert. „Für mich heißt das auch, Schule neu zu denken. So gehört in jede Schule ein Sozialarbeiter.

Von Mathias Orbeck