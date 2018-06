Leipzig

Mit dem Tempo hat im Stadtrat nun wirklich keiner gerechnet: Linke und Grünen wollten am Mittwoch eigentlich einen Antrag ins monatelange Verfahren bringen, an dessen Ende der Stadtrat Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU) dazu zwingen sollte, die im April von ihm verfügte Haushaltssperre wieder zurückzunehmen. Nun verzichtet der Kämmerer von sich aus zwar auf Restriktionen, hält aber an der Haushaltssperre an sich fest. Das sagte er am Mittwoch vor dem Stadtrat. Anfang April hatte er angewiesen, dass die Auszahlung von bereits bewilligten Mitteln für Neuinvestitionen durch die Ämter noch einmal einzeln bei der Stadtkämmerei zu beantragen und zu begründen seien. Diese Einzelverfügungen wurden mit „sofortiger Wirkung“ wieder aufgehoben, schrieb er den Fraktionen am Vortag der Ratssitzung – ohne Nennung von Gründen.

„Damit fällt ein bürokratisches Hemmnis in der Stadtverwaltung weg“, freute sich der finanzpolitische Sprecher der Linksfraktion, Steffen Wehmann, über die „erstaunliche Kehrtwende“ Bonews. „Für uns war das von Anfang an nicht nachvollziehbar“, sagte Grünen-Fraktionschef Norman Volger. „Einerseits wollen wir der Stadtverwaltung eine Blankovollmacht ausstellen, um so die dringenden Schulbauprojekte zu beschleunigen, andererseits bindet der Finanzbürgermeister Personalkapazitäten, um vom Stadtrat bereits beschlossene Investitionsvorhaben noch mal einer Einzelprüfung zu unterziehen – das ist doch nicht logisch“, so Volger. „Da werden in der Verwaltung offenbar irgendwelche Spielchen gespielt.“

Die Haushaltssperre, die aus Gründen der finanziellen Stabilität erlassen wurde, besteht laut Bonew jedoch weiter fort. Danach sind im Ergebnishaushalt lediglich 70 Prozent der Budgets für die Ämter frei verfügbar. Den Rest müssen sie separat beantragen.

Von Klaus Staeubert