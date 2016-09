Leipzig. Die Bundestagswahl 2017 wirft auch bei der AfD Leipzig ihre Schatten voraus. Am heutigen Donnerstag stellen sich in einer ersten Runde drei Kandidaten den Mitgliedern des AfD-Kreisverbands vor, bestätigte der Vorsitzende Siegbert Droese gegenüber LVZ.de. Die Landesvorsitzende Frauke Petry, die ihren Wohnsitz in der Messestadt hat, sei nicht dabei. Die AfD bleibt aber offenbar für ein Angebot ihrerseits offen.

Eine endgültige Entscheidung hat Petry wohl noch nicht getroffen. Sicher ist nur, dass die Bundestagswahlkreise Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge der 41-Jährigen eine Offerte gemacht haben, bestätigte Sachsens AfD-Generalsekretär Uwe Wurlitzer. Für eine Kandidatur in Leipzig gebe es bisher keine Anzeichen.

Aus Sicht von Kreisverbandschef Droese könnte es die AfD-Frontfrau außerdem in Leipzig schwer haben. Die CDU-Kandidaten hätten sich bisher durchgesetzt. Bei der Bundestagswahl 2013 holte Bettina Kudla für die CDU mit 40 Prozent der Stimmen das Direktmandat im nördlichen Wahlkreis Leipzig 1. für den Wahlkreis Leipzig 2 (Mitte, West, Südwest, Süd und Südost) zog Christdemokrat Thomas Feist mit 34,3 Prozent der Stimmen in das Bundesparlament ein.

Zumindest im Norden könnte die CDU vor einem Neuanfang für die Wahl 2017 stehen, denn nach beleidigenden Äußerungen von Kudla via Twitter gegen den türkischen Journalisten und Erdogan-Kritiker Can Dündar gibt es nun Gegenwind aus der Leipziger Union mit zwei weiteren Kandidaten: Michael Weickert (26) und Jens Lehmann (48) konkurrieren mit Kudla um die Nominierung. Abermals über den Twitter-Kanal formulierte sie allerdings auch ihren Anspruch auf den Leipziger Norden.

Bis zur endgültigen Nominierung der AfD-Kandidaten Ende Oktober „fließt noch viel Wasser die Pleiße hinunter“, so Droese. Sollte Petry doch noch einen Vorstoß in Leipzig machen, könne er sich vorstellen, dass die Mitglieder dann mitziehen. Eine Anfrage von Petry wäre auf jeden Fall „eine große Ehre“, so der Kreisverbandschef.

Von Evelyn ter Vehn