Leipzig

Leipzig wächst! „Die Stadt soll aber so wachsen, dass sie zukunftssicher für alle wird“, sagt Stefanie Gruner (Grüne), die für den neuen Stadtrat kandidiert. Mit ihrem Programm für die Kommunalwahl am 26. Mai wollen Bündnis 90/Die Grünen Antworten geben, wie der wachsende Verkehr, die steigenden Mieten, der Erhalt von Freiräumen sowie der vielfältigen Clubkultur, die digitalen Herausforderungen und vieles mehr zu meistern sind. Am Freitag wurden die Plakate für den Wahlkampf vorgestellt. Slogans wie „Mit sicheren Radwegen ist man nie auf dem Holzweg“ oder „Grünflächen vor Betonflächen“ sind darauf zu lesen. Die Grünen wollen, dass „ Leipzig unser Leipzig bleiben kann“: Ein Ort der Freiräume, des immer wieder neuen gesellschaftlichen Aufbruchs, weltoffen und familienfreundlich.

Freiräume und Grünflächen erhalten

„Umwelt und Artenschutz sind ein urgrünes Thema“, betont Martin Biederstedt, der als Neuling im Wahlkreis Nord in den Stadtrat einziehen möchte. Bei aller notwendigen Verdichtung in der künftigen Stadtentwicklung sei es nötig, Freiräume und Grünflächen zu erhalten und neue zu schaffen, gerade weil sie das Stadtklima schützen und zudem mehr Lebensqualität bieten. Um flächensparender zu bauen, sollen in neuen Gebäuden mehrere Nutzungen vereint werden. „Ein Beispiel dafür ist die neue Quartiersschule Ihmelsstraße.“ Von solchen offen sozialen und kulturellen Zentren könnten alle Menschen profitieren. Deshalb müsse das Modell in weitere Stadtteile getragen werden. „Das Gemeinwesen in der wachsenden Stadt zu stärken, ist das A und O“, ergänzt Fraktionschefin Katharina Krefft.

Von M.O.