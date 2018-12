Leipzig

Anselm Hartinger wird seinen Dienst als neuer Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums am 1. April 2019 antreten. Der Stadtrat hat ihn einstimmig zum Nachfolger von Volker Rodekamp gewählt, der im März 2019 in den Ruhestand wechselt.

„Ich habe die DNA dieser Stadt drin, kenne die Historie. Bin aber auch viele Jahre anderswo tätig gewesen. Das ist sicherlich eine gute Mischung“, sagt der gebürtige Leipziger, der gegenwärtig die Erfurter Geschichtsmuseen leitet. „Und ich bringe viel Leidenschaft mit, die Historie zu vermitteln.“

Neuer Direktor ist gebürtiger Leipziger

Hartinger wuchs in Leipzig auf, besuchte die Thomasschule. Seine Eltern sind die Literaturwissenschaftler Christel (gest. 2016) und Walfried (gest. 2003) Hartinger, die sich in vielfacher Weise um die Leipziger Kulturszene verdient gemacht haben.

Der 47-Jährige studierte Mittlere und Neuere Geschichte sowie Historische Musikwissenschaft an der Universität Leipzig; machte seinen Magister mit Auszeichnung in beiden Fächern. 2010 promovierte er an der Philipps-Universität Marburg mit einer Arbeit über die Bach-Aufführungen und den Strukturwandel im Leipziger Kultur- und Musikleben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Er hat unter anderem für das Bach-Archiv Leipzig gearbeitet.

„Ich habe großen Respekt dafür, was das Stadtgeschichtliche Museum in den letzten Jahren unter Leitung von Volker Rodekamp aufgebaut hat“, betont Hartinger. Deshalb bemühe er sich, dass es viel Kontinuität gibt.

Größte Herausforderung: ein neues Sportmuseum

Freilich wolle er dabei auch eine eigene Handschrift setzen. Wichtig sei ihm beispielsweise, viel gemeinsam mit den Bürgern zu machen und Netzwerke mit anderen Institutionen dieser Stadt auszubauen. Eine Herausforderung für Hartinger dürfte das seit 1991 geschlossene Sportmuseum werden, das künftig wieder eine eigene Ausstellung bekommen soll. Zum Stadtgeschichtlichen Museum gehören neben dem Alten Rathaus und dem Neubau im Böttchergäßchen auch das Völkerschlachtdenkmal, das Schillerhaus sowie das Museum „Zum Arabischen Coffee Baum“.

Von Mathias Orbeck