Junge Liberale wollen erneut für Erhalt der Spätis demonstrieren

Leipzig. Die Jungen Liberalen Leipzig (JuLis) wollen am Mittwochabend gegen das Ladenöffnungsgesetz und den Erhalt von Spätverkaufstellen demonstrieren. Der Kreisvorsitzende Rudi Ascherl sagte, Spätis seien Teil des Lebens in Leipzig. Während Spätis andererorts sogar aktiv unterstützt würden, verwende Leipzig jede Kraft für deren Bekämpfung. Doch die Stadt habe drängendere Baustellen, so Ascherl. Die Demonstration ist die vierte der seit Oktober 2016 stattfindenen „Spätitour“.

Eine Anfrage der Fraktion Die Freibeuter im Leipziger Stadtrat soll am Mittwoch die Situation der Späti-Betreiber offen legen. Sie wollen wissen, wie viele Kontrollen und Strafen es gegen die Betreiber gab. Auch auf Landesebene müsse debatiert werden, sagte JuLis-Vorsitzender Ascherl. Sie wollen mit einer Petition für den Erhalt von Spätverkaufstellen, der „Spätition“, auch die Landesregierung unter Druck setzen.

ThTh