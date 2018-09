Leipzig

„Demokratie in Fahrt!“ – unter diesem Motto können Bürger am Sonnabend, 22. September, mit Politikern aus Stadtbezirken, Stadtrat und Freistaat ins Gespräch kommen. Die Stadt Leipzig lädt zu den kostenlosen Sonderfahrten ein – in Zusammenarbeit mit der Initiative „Sichtweisen“, die zehn Thesen für das Zusammenleben in unserer Stadt formuliert hat. Eine erste Testfahrt hatte es bereits am vergangenen Sonnabend gegeben.

Kostenlose Rundfahrt mit Gespräch

Los geht es mit der ersten Fahrt um 11 Uhr am Augustusplatz. Eine Tour dauert etwa 30 Minuten; nach jeder Ring-Runde ist der Aus- und Zustieg am Augustusplatz möglich. Die letzte Fahrt endet gegen 13 Uhr. Die Strecke verläuft über Hauptbahnhof, Goerdelerring, Thomaskirche, Wilhelm-Leuschner-Platz, Roßplatz, Bayerischer Bahnhof, Deutsche Nationalbibliothek, Technisches Rathaus und Ostplatz zurück zum Augustusplatz. Eine Fahrkarte gibt es für Interessierte vorab am Demokratielastenrad am Augustusplatz. Dort erhalten Interessierte zudem Informationen zum „Jahr der Demokratie“ und zu den Möglichkeiten der Mitbestimmung in Leipzig.

Projekt im Jahr der Demokratie

Die Demokratiestraßenbahn ist ein Projekt im Rahmen des Jahrs der Demokratie, in dem die Stadt Leipzig mehr Gespräche zwischen Politikern und Bürgern anstoßen will. Demokratie sichtbar, erlebbar und leichter zugänglich zu machen, ist ein zentrales Ziel. Unter anderem wurden bereits Broschüren produziert, die Struktur, Kontaktdaten und Sitzungstermine der 24 Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte bündeln.bm

Von bm