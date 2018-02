Leipzig bekommt neue Skateanlage in Süd- oder Altwest

Leipzig. Eine neue Skateanlage im Leipziger Südwesten oder im Bereich Altwest - dazu hat sich der Leipziger Stadtrat am Mittwoch bekannt. Die Linksfraktion sieht das als Ausgleich für zu viele Anlagen, die in den vergangenen Monaten verfallen sind oder abgebaut wurden.

Weder im Henriettenpark in Lindenau noch in der Rolf-Axen-Straße in Kleinzschocher sei so ein Angebot noch zu finden. Im Sommer 2017 habe die Stadt eine von Jugendlichen selbst gebaute Anlage auf einer kommunalen Fläche am Jahrtausendfeld deinstallieren lassen, kritisierte Linken-Abgeordnete Juliane Nagel. Die Bauteile seien zerstört worden. "So sollte man mit dem Engagement von Jugendlichen nicht umgehen", sagte sie.

Nagel: Plautstraße zu abgelegen

Die Anlagen seien bei Jugendlichen beliebt, der Bedarf sei da. Als Standort favorisieren die Antragsteller das Areal Bahnhof Plagwitz oder an der Gießerstraße 16. Lärmschutz lasse sich auch dort realisieren, beharrte Nagel und widersprach damit der Verwaltung. Standorte wie die Industrieanlage Plautstraße seien dagegen zu abgelegen.

Jessica Heller von der CDU-Fraktion brachte außerdem die Radrennanlage in Kleinzschocher als Standort ins Spiel. Im Rahmen der Sanierung könne man dort bereits eine geeignete Fläche finden, sagte sie. Bei der Errichtung könne die Stadt außerdem auf so erfahrene Vereine wie "Urban Souls" zurückgreifen.

Wenn eine Fläche gefunden ist, soll laut Ratsbeschluss innerhalb eines Jahres die Planung erstellt werden.

Evelyn ter Vehn