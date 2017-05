Leipzig. Die Stadt Leipzig will künftig Haltestangen an Fahrradampeln montieren. Die Ratsversammlung stimmte damit am Mittwoch einem Antrag des Jugendparlaments zu. „Es ist häufig zu beobachten, wie Radfahrende sich an allem versuchen festzuhalten, was in greifbarer Nähe ist, damit sie nicht absteigen müssen und bei Beginn der Grün-Phase schnellstmöglich los radeln können. Es wäre daher eine große Komfortsteigerung, wenn an Ampeln spezielle Vorrichtungen aufgebaut würden, um Radfahrenden eben das zu ermöglichen“, hieß es im Antrag der Nachwuchspolitiker. Beim Neubau und bei der Sanierung der Ampelanlagen sollen nun diese Vorrichten angebracht werden.

Die CDU-Fraktion sprach sich vor dem Votum gegen diese Idee aus. „“Viele Ampeln eignen sich gar nicht dafür, außerdem lassen sich die Stangen nur von wenigen Radfahrern nutzen. Der Effekt ist damit gering“, sagte Sabine Heymann von den Christdemokraten. Ihre Bedenken überzeugte die Mehrheit des Stadtrates nicht. Bei einer Enthaltung stimmten 37 Abgeordnete für den Halteservice und 23 dagegen.

mro