Leipzig

Leipzig richtet für die anstehenden Kommunal und Europawahlen zusätzliche Wahllokale ein. Da die Messestadt wächst und immer mehr Menschen in der Stadt leben, sah sich die Stadt zu diesem Schritt veranlasst, argumentiert das Wahlamt.

Bislang verzeichnet die zuständige Behörde eine Rekordunterstützung an Wahlhelfern in Leipzig. 4800 Menschen hätten sich bereits für den 26. Mai gemeldet. „Das sind so viele Bereitschaftsmeldungen wie noch nie“, freut sich Peter Dütthorn, der Wahlleiter der Stadt.

Bedingt durch die zusätzlichen Wahllokale werden aber noch weitere Helfer benötigt. Besonders in den Gebieten Holzhausen, Engelsdorf, Plaußig, Thekla, Paunsdorf, Althen-Kleinpösna, Meusdorf und Liebertwolkwitz sowie Grünau und Lützschena-Stahmeln herrscht noch Bedarf. Auch für die übrigen Orts- und Stadtteile werden noch Meldungen angenommen, um gegebenenfalls kurzfristig Ersatz am Wahltag gewährleisten zu können.

Wahlhelfer müssen die deutsche Staatsangehörigkeit oder die eines anderen EU-Staates besitzen, mindestens 18 Jahre alt sein und ihren Hauptwohnsitz in Leipzig haben. Je nach Aufgabe gibt es für den Einsatz am Wahltag eine Aufwandsentschädigung von 40 bis 60 Euro. Weitere Informationen finden sich unter www.leipzig.de/wahlhelfer.

joka