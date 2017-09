Leipzig will 13 neue Kitas aus eigener Tasche finanzieren

Auf zwölf kommunalen Grundstücken will Leipzig in den kommenden zwei Jahren 13 neue Kitas errichten. Mehr als 1700 zusätzliche Betreuungsplätze sollen dadurch geschaffen werden. Die dafür notwendigen 45 Millionen Euro will die Stadt aus eigener Tasche bezahlen – laut Finanzbürgermeister Torsten Bonew ein „finanzieller Kraftakt.“