Leipziger Direktkandidaten diskutieren im zweiten Wahlforum der LVZ

Leipzig. Bei zwei Wahlforen in der LVZ-Kuppel konnten Leipziger Direktkandidaten ihre Werte vermitteln. Am Dienstag nahmen die Bewerber aus dem Süden der Stadt teil: Thomas Feist (CDU), Sören Pellmann (Linke), Jens Katzek (SPD), Monika Lazar (Grüne), Friedrich Vosberg (FDP) und Siegbert Droese (AfD). Viele Zuschauer fanden sich in der Kuppel des Verlagsgebäudes am Peterssteinweg 19 ein und konnten ihre Fragen an die sechs Kandidaten stellen.

In 30 Sekunden stellen sich die Kandidaten und ihre Parteien im Video vor.

Am 04. September fand in der LVZ-Kuppel das Forum mit den Kandidaten für den Leipziger Norden statt.