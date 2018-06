Leipzig

Wer Kitas betreiben will, braucht auch Erzieher. Da in Leipzig immer noch viele Betreuungsplätze für Kinder fehlen, versucht die Stadt seit Jahren, diese Lücke durch neue Kitas zu schließen. „Die noch zu besetzenden Stellen in kommunalen und freien Kitas machen deutlich, dass der Wettbewerb um gut ausgebildete Fachkräfte weiter steigen wird“, heißt es dazu in einem von der SPD eingereichten Antrag, der am Mittwoch durch die Ratsversammlung beschlossen werden könnte.

Das Ziel: Die Stadt soll ab Herbst jährlich 25 berufsbegleitende Ausbildungsplätze für Erzieher anbieten. Außerdem sollen freie Träger bei der dualen Ausbildung unterstützt werden. Laut des Antrags bilden Fachschulen in Leipzig derzeit über 1500 Erzieher aus, doch wegen des wachsenden Bedarfs und vielen Fachkräften, die in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen, reiche dies nicht.

Die Grünen-Fraktion fordert nun noch eine Verdopplung der von der Stadt angebotenen Ausbildungsplätze, außerdem sollten zehn Studienplätze für Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Elementarpädagogik eingerichtet werden. „Warum die berufsbegleitende Ausbildung so zaghaft mit jährlich 25 Stellen angegangen wird, leuchtet mir nicht so recht ein“, sagt Grünen-Stadtrat Michael Schmidt. Sowohl der Bedarf als auch das Angebot lägen deutlich darüber.

Die Grünen rechnen für das Jahr 2018 mit Mehrkosten von rund 253.000 Euro. Für Stadtrat Schmidt aber „überwiegen die Vorteile deutlich die Kosten.“

luc