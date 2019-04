Leipzig

Die Leipziger Linken-Stadträtin Franziska Riekewald ist am Samstagmittag laut eigener Angaben bei einem Wahlkampftermin tätlich angegriffen worden. An einem Infostand ihrer Partei vor einem Supermarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße (Zentrum-West) kam es gegen 12.30 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einer etwa 50 Jahre alten Frau, berichtet Riekewald.

Die Frau verließ zunächst danach zunächst den Wahlkampfstand, kehrte aber nach wenigen Minuten laut schreiend zurück. Die Stadträtin erklärte der aggressiv auftretenden Person, sie werde notfalls die Polizei rufen. Kurz darauf versetzte die ältere Frau Riekewald einen kräftigen Schlag auf den Rücken, so dass der Politikerin das Telefon aus der Hand fiel. „Da bleibt ein blauer Fleck zurück“, so Riekewald gegenüber der LVZ.

Kurz nach dem Übergriff war die Polizei vor Ort, die Angreiferin aber bereits geflüchtet. Riekewald erstattete Anzeige. Eine Bestätigung des Vorfalls durch die Polizeidirektion Leipzig steht noch aus.

joka