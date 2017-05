Leipzig. Die Leipziger SPD-Fraktion will den Kitabau vorantreiben. Fraktionschef Christopher Zenker wünscht sich einen „großen Wurf“: 1.500 Kitaplätze in nur anderthalb Jahren, also bis Ende 2018. Das sei möglich, wenn die Systembauweise angewendet würde. Bei diesen Fertighäusern ist die Bauzeit wesentlich kürzer. Von der Grundsteinlegung bis zum Einzug würde nur ein halbes bis dreiviertel Jahr vergehen. Dabei blieben die Gebäude dennoch indivdualisierbar. Christopher Zenker fordert die Stadt auf, mindestens zehn Grundstücke im Paket für diesen Zweck auszuschreiben.

Ein Antrag, in dem die SPD die Stadt direkt dazu auffordert, sei allerdings noch nicht in Planung. Die Systembauweise ist eine Idee, auf die man immer wieder hinweise, heißt es aus der Fraktion. Schon bei Schulneubauten habe die Stadt diese erfolgreich angewendet. Sie wisse also um die Vorteile.

Insbesondere viele Krippenkinder in Leipzig brauchen noch einen Betreuungsplatz. Mit 1.500 Plätzen wäre der Bedarf zwar nicht komplett, aber zum größten Teil gedeckt. In den nächsten zwei Jahren braucht Leipzig 1.700 Kitaplätze mehr, als bisher geplant waren.

Zunächst begrüßte Christopher Zenker den Ausbau dreier Kitas in Leipzig. Dadurch würden insgesamt 195 neue Plätze entstehen. „Auch wenn durch die Erweiterungen vergleichsweise wenige Plätze hinzukommen, sind diese dennoch wichtig und notwendig, denn momentan ist jeder neue Platz wichtig“, sagte Zenker.

