Leipzig. Der Stadtrat in Leipzig entscheidet an diesem Mittwoch über verschärfte Regeln für Betteln und Straßenmusik. Die Polizeiverordnung soll geändert werden, damit effektiver gegen bettelnde Kinder und schlechte Straßenmusiker vorgegangen werden kann. Hintergrund sind eine Zunahme von Bettlern in der Stadt und Beschwerden von Händlern und Gastronomen über nervtötende Straßenmusik.

Wenn Kinder beim Betteln als mitleiderregende Druckmittel missbraucht werden, sollen künftig Geldbußen verhängt werden. Straßenmusikanten müssen laut der Beschlussvorlage nach spätestens 30 Minuten mindestens 200 Meter weiterziehen. Die Stadtratssitzung beginnt um 14 Uhr.

Von LVZ