Leipzig. Die Links-Fraktion im Stadtrat fordert erneut, Kita-Investitionen durch die Kommune zu stemmen. Sie wendet sich damit gegen Pläne von Sozialbürgermeister Thomas Fabian (SPD), der in einem Interview mit der LVZ am Mittwoch angekündigt hatte, den Bau und die Vermietung von Kita-Räumlichkeiten an private Investoren abgeben zu wollen. Freie Kita-Betreiber sollen die Miete dann von der Kommune zurückerstattet bekommen.

Laut der Linken kommen dadurch in den kommenden Jahren erhebliche Mehrbelastungen auf die Stadt zu: „Nach Berechnungen auch des Landesrechnungshofes zahlen wir mit der Anmietung von Kitas das bis zu Dreifache im Vergleich zu den Eigeninvestitionen im Zeitraum von 25 Jahren“, so der haushaltspolitischer Sprecher Steffen Wehrmann. Mit Investitionen durch die Kommune würden hingegen Mittel frei werden, die in andere Bereiche gesteckt werden könnten.

„Illusorisch ist auch die Annahme, dass private Investoren vorrangig und schneller das Problem lösen können. In einem renditenreichen Wohnungsmarkt orientieren sich Investoren eher um“, so Wehrmann weiter. Mit dem Bau durch die Stadt oder Beteiligungsunternehmen könnten bis zum Jahr 2030 hingegen eine viertel Milliarden Euro gespart werden.

luc