Leipzig. Perspektivisch soll die LWB ihren Wohnungsbestand von derzeit 35.100 auf 40.000 erhöhen. Dies beschloss der Stadtrat jüngst und stellt das Unternehmen damit vor eine Herkulesaufgabe. Auch die Linksfraktion im Stadtrat unterstützt diesen Vorstoß, betont in einer Stellungnahme vom Montag jedoch, dass dieses Ziel nicht durch die bloße Sanierung von Leerstand erfüllt werden könne.

Langfristig bezahlbares Wohnen könne nur funktionieren, wenn die Wohnungskosten einerseits für die Mieter bezahlbar seien, andrerseits aber auch das Wohnungsunternehmen wirtschaftlich stabil sei, sagt Siegfried Schlegel, Sprecher für Stadtentwicklung und Mitglied des LWB-Aufsichtsrates. Um die geforderten 5000 Wohnungen mehr zu bauen, wären für die LWB jedoch 800 Millionen Euro an Investitionen nötig.

Die Linke fordert deshalb eine über die Bundes- und Landesförderung hinausgehende gezielte städtische Förderung. Nur so könne auch der notwendige Neubau finanziert werden, ohne den, laut Linkspartei, die höheren Anforderungen an die LWB nicht umzusetzen seien. Darüber hinaus sei der gesteigerte Wohnungsbestand ein Fernziel, das nur schrittweise erfolgen könne, so die Linkspartei.

nqq