Leipzig. Auf ihrem fünften Stadtparteitag hat die Linkspartei „sozial gerechtes Wohnen für alle“ zum Thema für die Leipziger Stadtpolitik gemacht. Bei der dritten Tagung am Sonnabend beschlossen die Delegierten wohnungspolitische Leitlinien. „Der Zuwachs an Einwohnerinnen und Einwohnern führt in Leipzig zu Engpässen und sozialer Verdrängungen auf dem Wohnungsmarkt“, erklärte erklärt Kay Kamieth, Sprecher der Leipziger Linken.

Unter anderem soll es in dem neuen Konzept um bezahlbares Wohnen, einen Neustart des sozialen Wohnungsbaus und Kampf gegen Wohnungs- und Obdachlosigkeit gehen. „Wir legen mit den wohnungspolitischen Leitlinien ein Konzept vor, mit dem die Stadt sozial und nachhaltig auf die Herausforderungen der Bevölkerungszunahme reagieren kann.“

Die gesamten Leitlinien zum Nachlesen hier

jhz