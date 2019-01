Leipzig

Der Leipziger Kreisverband der Grünen konnte im vergangenen Jahr einen Mitgliederzuwachs in Höhe von 36 Prozent verbuchen. Dies gab der Verband per Pressemitteilung bekannt. Demnach sei die Mitgliederanzahl 2018 von 450 auf 612 angewachsen. „Noch nie gab es so viele Grüne Mitglieder in Leipzig“, hieß es.

Der Sprecher des Kreisverbandes, Matthias Jobke, äußerte sich erfreut „über den starken Rückenwind durch die vielen Neumitglieder“. Man sei „zuversichtlich, dass der positive Trend auch in diesem Jahr anhalten wird“.

In einer jüngst von der LVZ in Auftrag gegebenen, repräsentativen Umfrage konnte die Partei in Ostdeutschland mit 19 Prozent das beste Ergebnis erzielen.

von CN