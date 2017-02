Leipzig. Seitdem die SPD Martin Schulz als ihren Kandidaten für die anstehende Bundestagswahl nominiert hat, hört man in den Medien von dem Aufschwung der Partei in den Wahlumfragen. Was man aber auch hört, sind Fragen: Was sind Schulz‘ politische Ideen, seine Ziele? Was will er konkret?

Am Sonntag ist der Kanzlerkandidat zu Gast in Leipzig und wird nach Angaben der Partei unter dem Motto „Zeit für mehr Gerechtigkeit - Zeit für Martin Schulz“ über ebendiese Ziele und seine Vorstellungen sprechen. Ab 12 Uhr können Interessierte in das Kunstkraftwerk Leipzig, Maschinenhalle, Saalfelder Straße 8b, kommen – ab 13 Uhr wird Schulz dann vortragen.

Wie die SPD Sachsen bekannt gab, ist die Veranstaltung für alle interessierten Bürger nach Anmeldung geöffnet.

