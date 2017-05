Leipzig. Unfallzahlen, Winterdienst, Fahrraddiebstahl: Stadtrat Mathias Weber (SPD) lädt Interessierte am Donnerstag um 19 Uhr zu einer Diskussionsveranstaltung ein. In der Karl-Heine-Straße 54 können die Leipziger dann über „Perspektiven des Radverkehrs in Leipzig“ diskutieren.

„Die Anzahl der Radfahrenden in Leipzig hat nicht nur augenscheinlich zugenommen, sondern lässt sich auch statistisch belegen“, so das Vorstandsmitglied des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Leipzig. Zur Diskussionsrunde kommen Michael Jana, Amtsleiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes der Stadt Leipzig, Christoph Waack, Vorsitzender des ADFC Leipzig und der Radbeauftragte der Stadt, Jan Rickmeyer.

