Leipzig. Wie die SPD-Fraktion mitteilte, werde sie in der Februar-Ratsversammlung einen Antrag ins Verfahren bringen, durch den sozialer Wohnungsbau bei neuen Bebauungsplänen stärker berücksichtigt werden soll. Seit der Wende war der Wohnungsleerstand in Leipzig nicht so niedrig wie jetzt. Besonders Einraumwohnungen und Wohnungen mit mindestens vier Räumen seien knapp, heißt es in einer Mitteilung der SPD.

„Das führt unter anderem dazu, dass Einpersonenhaushalte, die Sozialleistungen beziehen, in zu große Wohnungen ziehen und die Mehrkosten in den meisten Fällen selbst tragen müssen“, so Mathias Weber, Stadtrat und stellvertretender Vorsitzender des Fachausschusses Stadtentwicklung und Bau.

Erstmalig seit den 1990er Jahren erhalten die Städte Leipzig und Dresden für die Jahre 2017/2018 jährlich 20 Millionen Euro für den sozialen Wohnungsbau. Der SPD-Fraktion gehe es dabei vor allem darum, dass sich Menschen mit niedrigen Haushaltseinkommen das Wohnen wieder leisten können.

