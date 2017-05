Leipzig. Der Leipziger Stadtrat will über die Einrichtung von Schutzstreifen für Radfahrer auf der Erich-Zeigner-Allee beraten. Nach einem Antrag der Grünen-Fraktion sollen entsprechende Markierungen bis Mitte 2017 umgesetzt werden. Das Dezernat für Stadtentwicklung und Bau schlägt alternativ eine Prüfung durch die Verwaltung bis zum Jahresende vor. Bei einem positiven Ergebnis könnte die Markierung dann im ersten Halbjahr 2018 erfolgen.

Grund für den Alternativvorschlag ist die Umsetzbarkeit der ursprünglichen Idee: Da die Realisierung an die geltende Straßenverkehrsordnung geknüpft ist, kann die Gemeinde laut eigener Aussage nicht allein entscheiden – hier sei auch die Straßenverkehrsbehörde zuständig. Zudem müssten das Thema Parken und die Belange der Eltern, die ihre Kinder zur Erich-Zeigner-Grundschule und den angrenzenden Kitas bringen, berücksichtigt werden.

Da die Fahrbahn der Allee außerdem in verschiedenen Abschnitten unterschiedlich breit ist, erscheint „die Anlage durchgehender Radverkehrsanlagen fraglich“, wie es im Beschlussvorschlag des Dezernats für Stadtentwicklung und Bau heißt. Ob und wie der Vorschlag realisiert werden kann, soll zunächst in verschiedenen Gremien diskutiert werden. In der Ratsversammlung Ende Juni wird dann mit der Beschlussfassung gerechnet.

Schutzstreifen sind keine Radwege im eigentlichen Sinne – ihre Markierung darf nach Bedarf von anderen Verkehrsteilnehmern überfahren werden. Dabei muss allerdings sichergestellt werden, dass Radfahrer dadurch nicht gefährdet werden.

jhz