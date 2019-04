Leipzig

Der Stadtrat steht einer Übertragung des Wackerbades in Gohlis an die kommunale Sportbädergesellschaft positiv gegenüber. Auf Initiative der SPD-Fraktion beauftragte er die Verwaltung, die Modalitäten dafür zu prüfen und ein Ergebnis noch im dritten Quartal dieses Jahres vorzulegen. Die Stadt hat das stark sanierungsbedürftige Freibad in der Max-Liebermann-Straße seit Jahren verpachtet. Mit dem Betreiber führt sie jedoch einen Rechtsstreit. Wie berichtet, war das Bad im vorigen Jahr nicht wie gefordert geöffnet.

Von Klaus Staeubert