Stadt möchte 13 neue Kitas bauen und 1760 Plätze schaffen

Leipzig. Die Stadt Leipzig legt Konzept für den Bau von 13 Kindertagesstätten in den kommenden zwei Jahren für 45 Millionen Euro vor. Dabei sollen 1760 neue Betreuungsplätze für Krippen- und Kitakinder entstehen, so die Dezernate für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule sowie Finanzen in einer Mitteilung am Montag. Von der Kommune sollen dafür insgesamt 13 Kindertagesstätten auf zwölf stadteigenen Grundstücken neu gebaut werden. Vier der entstehenden Einrichtungen bleiben in städtischer Hand, neun könnten in freier Trägerschaft betrieben werden.

Die Finanzierung staffelt sich in drei Perioden: 2017 sollen fünf Millionen bereitgestellt werden, für 2018 dann der größte Teil mit 30 Millionen Euro. Der Rest von zehn Millionen Euro soll 2019 fließen. Die LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten soll das Vorhaben als Projektsteuerer und Gesamtkoordinator begleiten. Der „Baubeschluss zur Eigenrealisierung von Kindertagesstätten“ wird dem Stadtrat im Oktober zur Entscheidung vorgelegt.

Oberbürgermeister Jung: Finanzieller wie planerischer Kraftakt

„13 neue Leipzig-Kitas sind ein wegweisender, gleichwohl finanzieller wie planerischer Kraftakt. Aber es ist gut angelegtes Geld für die Zukunft unserer Kinder“, so Oberbürgermeist Burkhard Jung (SPD). Damit stelle sich Leipzig seiner Verantwortung, seinem Wachstum und den damit verbundenen Herausforderungen, so Jung weiter.

Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU) sieht den Baubeschluss ebenfalls positiv: „Leipzig braucht dringend Kitas. Aus diesem Grund haben wir uns zu diesem Programm entschlossen, um des immensen Bedarfs Herr zu werden. Das sind wir den Eltern in dieser Stadt schuldig.“ Weiterhin hofft er beim Finanzmittelbedarf für Schulen auf Förderprogramme des Landes und sich „zudem neuer Instrumente wie beispielsweise Investorenmodellen bedienen“ zu können.

Sozialdemokratische Fraktion befürwortet Baubeschluss

Auch SPD-Fraktionschef Christoph Zenker begrüßt das Vorhaben. Die Fraktion habe bereits ein Sonderbauvorhaben für Kitas im Rahmen der Haushaltsverhandlungen gefordert, so die Sozialdemokraten ebenfalls am Montag. „Mit den 13 Kitas kommen wir in Leipzig ein großes Stück voran, um dem Mangel an Betreuungsplätzen zu begegnen. Das ist eine gute Nachricht für alle Eltern mit kleinen Kindern. Die 45 Millionen Euro hierfür sind sehr gut angelegtes Geld“, meint Zenker.

Zudem befürwortet er, dass die Stadt durch die Nutzung von kommunalen Grundstücken spare. Doch auch private Partner seien als Investoren für neue Kindertagesstätten weiterhin wichtig, „vor allem dort, wo die Stadt über keine eigenen Grundstücke verfügt, die für eine Kindertagesstätte geeignet sind.“

dei