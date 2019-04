Leipzig

Die Stadt Leipzig investiert weiter stark in den Kita-Bau. Bis Jahresende 2019 sollen 3382 weitere Plätze (einschließlich Tagespflege) für Kinder bis zu deren Schuleintritt entstehen, davon knapp 2300 neue Plätze über Baumaßnahmen. Das geht aus der Kita-Bedarfsplanung hervor, die die Ratsversammlung am Donnerstagnachmittag einstimmig verabschiedete. „Die Planung ist megawichtig“, sagte Sozialbürgermeister Thomas Fabian ( SPD). „Wichtiger ist aber, dass die Bagger rollen und gebaut wird.“

Die Kommune rechnet für Kinder bis zum Schuleintritt mit einem Bedarf von 34 378 Plätzen, die bis zum Jahresende benötigt werden. Mit Stand Februar 2019 gab es 31 146 Plätze. Durch die Investitionen soll sich die Lage in den Jahren 2019/20 deutlich entspannen. Derzeit gibt es 19 größere Kita-Baustellen im Stadtgebiet.

Zuwenig Kapazitäten in sechs Stadtbezirken

„Wir legen ein ordentliches Tempo beim Bauen vor“, konstatierte Michael Schmidt (Grüne). Die Zahlen würden zwar gut klingen, „dennoch streuen wir den Eltern ein wenig Sand in die Augen. Da wünsche ich mir mehr Ehrlichkeit.“ Selbst wenn der Bau rechtzeitig fertig wird, könnten die Kindereinrichtungen nicht gleich voll ausgelastet werden. „Der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz ist in Leipzig nicht lückenlos gewährleistet“, konstatierte Juliane Nagel (Linke). In sechs Stadtbezirken (Süd, Südost, Südwest, Altwest, Nordwest, Nord) werde unter dem Bedarf geplant. So sei es für Eltern aus Dölitz beispielsweise nicht zumutbar, ihre Kinder täglich nach Grünau zur Betreuung bringen zu müssen. Christian Kriegel von der AfD merkte an: „Beim Kita-Bau bewegen wir uns in die richtige Richtung.“ Leipzig baue aber oft zu große Einrichtungen. „Der Druck ist hoch. Die Situation wird sich jedoch entspannen, deshalb müssen wir wieder kleinere Einrichtungen bauen.“

Hörning : Ausreichend Erzieherinnen bei der Stadt

Und wie sieht es mit dem Kita-Personal aus? Laut der Fraktion Die Linke wächst in der Messestadt der Mangel an Fachkräften. So gebe es eine Kita mit sechs unbesetzten Stellen der es zudem an Bewerbungen fehle. Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning ( SPD) mochte dies für die 1398 Stellen in kommunalen Kitas nicht bestätigen. Derzeit seien nur fünf nicht besetzt. Stellenausschreibungen für diese Plätze seien dauerhaft geschaltet. „Bislang ist noch nicht der Fall eingetreten, dass Bewerbungen ausgeblieben sind“, sagte Hörning. Allerdings gebe es für die Freien Träger keine Daten. „Das ist ein Problem, da diese einen Großteil der Einrichtungen in Leipzig betreiben“, monierte Nagel. Und schlug vor, eine Vereinbarung mit den Freien Trägern zu schließen, diese Zahlen an die Stadt zu liefern.

Von Mathias Orbeck