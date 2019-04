Leipzig

Der Stadtrat hat es überraschend abgelehnt, einen Platz nach Helmut Kohl (1930–2017) zu benennen. Vorgesehen war dafür die 34 000 Quadratmeter große Fläche vor dem Haupteingang zur Neuen Messe. Die CDU hatte eine Ehrung des früheren Bundeskanzler beantragt. Der Platz war ausgesucht worden, weil die damalige Bundesregierung unter Kohls Leitung den Bau der Neuen Messe erheblich gefördert hat. 23 Stadträte waren dagegen, 21 dafür, fünf enthielten sich der Stimme. Eine Debatte gab es allerdings nicht.

CDU nennt Ablehnung „peinlich“

“Es ist peinlich für die Stadträte, die das Andenken an Helmut Kohl nicht in Leipzig haben wollen“, sagte CDU-Stadtrat Michael Weickert. Einerseits sei die Würdigung Kohls schon beschlossen gewesen. Am Donnerstag ging nur noch um den konkreten Platz. Weickert: „Dass dies jetzt ohne Debatte und Widerspruch abgelehnt wurde, wird dem Kanzler der Einheit nicht gerecht.“

Weitere neue Straßennamen gingen hingegen einstimmig durch. So wird ein Abschnitt zwischen der Nonnenmühlgasse und der Dimitroffstraße an die katholische Ordensschwester Ruth Pfau erinnern. Außerdem soll ein Straßenabschnitt der Spinnereistraße nach dem brasilianischen Architekten Oscar Niemeyer benannt werden, der 2012 verstarb.

Von Mathias Orbeck