Wie die Leipziger Direktkandidaten im Internet Wahlkampf machen

Leipzig. Digitaler Wahlkampf wird immer wichtiger: 30 Millionen Deutsche sind bei Facebook angemeldet, die Nutzerzahlen von Instagram wachsen stetig. Viele Politiker hoffen, in den sozialen Medien diejenigen abholen zu können, die sie mit Plakaten oder Diskussionsrunden nicht mehr erreichen. „Viele junge Leute finden Plakate old-fashioned“, sagt der FDP-Direktkandidat Friedrich Vosberg. „Die informieren wir über Facebook.“

Thomas Feist bei Podiumsdiskussionen, im Interview mit einer Schülerzeitung, zu Gast beim Volksfest Holzhausen: Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Leipzig informiert auf Facebook mehr als 8000 Fans über seinen Alltag im Wahlkampf. Er diskutiert in den Kommentaren mit den Menschen und macht auch auf Twitter seine politischen Standpunkte deutlich. „Ich bediene die beiden Medien schon eine Weile, weil man da Leute erreicht, die man durch andere Möglichkeiten des Wahlkampfs nicht erreicht“, sagt Feist. „Die sozialen Medien sind ein gutes Schaufenster der eigenen Inhalte.“ Er ist nicht der einzige Leipziger Politiker, die online Wahlkampf macht. Sucht man die Direktkandidaten der großen Parteien in den sozialen Netzwerken, wird man bei fast allen fündig.

Doch Wahlkampf im Internet ist auch zeitaufwendig. Der grüne Direktkandidat Volker Holzendorf bespielt eine Facebook-Seite. Er sagt: „Ich bin völliger Laie und habe keine Zeit, mich auch noch mit anderen Accounts zu beschäftigen.“ Doch er sieht auch den Vorteil: In den sozialen Medien könne man seine Botschaften unkompliziert versenden. „Man muss dahin gehen, wo die Leute sind“, sagt auch Grünen-Bundestagsabgeordnete Monika Lazar. „Im Netz können wir die Menschen schnell, zielgerichtet und themenspezifisch ansprechen.“

Mehr zum Thema

Interview mit Patrick Donges, Kommunikationswissenschaftler an der Uni Leipzig

Wie wichtig sind soziale Netzwerke für den Wahlkampf?

„Als Politiker kommt man an den sozialen Medien auf keinen Fall mehr vorbei. Von den Parteien wird schlicht erwartet, dass sie im Wahlkampf alle Kanäle bespielen. Die sozialen Netzwerke sind Teil der Kommunikation in unserer Gesellschaft. Es kann sich schließlich auch keiner vorstellen, dass keine Wahlplakate mehr hängen.“

Ist eine Präsenz auf Facebook und Co. für manche Politiker wichtiger als für andere?

„Vor allem für die Parteien, die nicht im Bundestag vertreten sind, ist es wichtig, in den sozialen Medien vertreten zu sein. Denn sie sind in der normalen Medienberichterstattung, etwa aus den Parlamenten, nicht so präsent.“

Wie problematisch finden Sie Wahlwerbung in sozialen Medien?

„Werben gehört zu einem normalen Wahlkampf dazu. Problematisch würde es dann werden, wenn der Wahlkampf tatsächlich komplett aus der Öffentlichkeit heraus in die privaten Facebook-Accounts verlagert würde. Das ist aber in Deutschland nicht der Fall. Wir haben hier noch Medien, die Anhänger verschiedener politischer Lager erreichen. Das ist zum Beispiel in den USA anders, wo die Anhänger von Trump Fox-News schauen, die Wähler von Clinton CNN.“