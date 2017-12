Olaf Milkner und Andreas Hardegen haben in der Delitzscher Region viele Projekte begleitet

Viele Bauvorhaben in der Stadt Delitzsch, aber auch in den Gemeinden des Altkreises Delitzsch, die in den zurückliegenden 25 Jahren realisiert worden sind, sind mit dem Ingenieurbüro Pro Bau verbunden. Am 1. Dezember feierten die Inhaber Olaf Milkner und Andreas Hardegen mit ihrem Team das 25-jährige Bestehen der Firma.