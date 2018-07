Die WM ist in vollen Gange und womit könnte diese WM besser ergänzen als mit dieser Knaller-Aktion von Media Markt? Gönnen Sie sich jetzt einen neuen Grill der bewährten Marke „Severin“ zum halben Preis und sparen Sie ganze 20 €! Und das Beste: Da es sich bei unserem Grill um einen Elektrogrill handelt, benötigen Sie weder Kohle noch zahlreiche Putzutensilien für die Reinigung danach. Sobald Sie Ihre Steaks, Würstchen und Co. vom Grill nehmen, schaltet das Heizelement automatisch ab. Zudem ist der kleine Brater dank des emaillierten Stahlgehäuses extrem langlebig und resistent! „MADE IN GERMANY“ halt! Damit zu den leckeren Grill-Gerichten die gekühlten Cocktails besser schmecken, gibt’s sogar noch eine Eiswürfelform gratis dazu!

Das kann das Gerät: Grillen von Würstchen, Fleisch, Brot und sogar Fisch und Gemüse Farbe: schwarz Grillart: elektronisch (2300W) BxHxT: 550x105x371 mm großer Tischgrill Regulierbarer Thermostat verchromte Grillfläche mit Wasser gefüllte Grillwanne - dadurch geringe Rauchs- und Geruchsentwicklung Mehr Produktinfos!

Ihr MediaMarkt Leipzig Höfe am Brühl empfängt Sie im Herzen der Messestadt mit einem umfangreichen Warensortiment. Profitieren Sie von der großen Auswahl an Unterhaltungselektronik und Haushaltswaren, kompetenter Beratung vor Ort und fairen Preisen.

Der MediaMarkt in Leipzig Höfe am Brühl eröffnet Ihnen die Welt der Technik und Unterhaltungselektronik. Sie möchten Ihrem Wohnzimmer ein Home Entertainment System gönnen? Lassen Sie sich fachkundig beraten, überzeugen Sie sich von der Bildqualität modernster Fernsehgeräte und dem kristallklaren Sound innovativer Audio-Surround-Anlagen.

Auch für den Haushalt finden Sie im MediaMarkt alle wichtigen technischen Geräte von der Waschmaschine über den Kühlschrank zu den voll im Trend liegenden Kaffeevollautomaten. Sie suchen eine Kleinigkeit zum Verschenken? Wählen Sie aus Elektrokleingeräten, spannenden Fernsehserien im DVD-Boxset und den neuesten Computer Games!

Überzeugen Sie sich selbst vom umfangreichen Serviceangebot im MediaMarkt Leipzig Höfe am Brühl: Profitieren Sie von der persönlichen Beratung durch unser Fachpersonal und nutzen Sie den Lieferservice, um größere Geräte ganz bequem nach Hause geliefert zu bekommen. Sie haben doch noch ein Problem mit Ihrem neuen Gerät? Unsere Service-Hotline ist täglich bis 24:00 Uhr für Sie da!

Haben Sie es eilig und möchten in der Mittagspause schnell ein neues Bügeleisen oder eine Kaffeemaschine besorgen? Rufen Sie uns im Markt an – Ihr gewünschtes Gerät steht innerhalb einer Stunde im MediaMarkt in Leipzig Höfe am Brühl zur Abholung für Sie bereit. Haben Sie im Onlineshop Ihr Wunschgerät entdeckt? Sparen Sie sich die Versandkosten und holen Sie Ihre Bestellung ganz bequem im MediaMarkt Leipzig Höfe am Brühl ab!

Der MediaMarkt im Einkaufszentrum Höfe am Brühl liegt im Herzen von Leipzig nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof und der Fußgängerzone entfernt an der B87 (Goerdelerring).

Egal, ob ein neues Smartphone, ein effizienterer Kühlschrank oder die neue CD Ihres Lieblingsstars: Im MediaMarkt Leipzig Höfe am Brühl finden Sie stets die neuesten Produkte aus der Welt der Technik und werden dazu bestens beraten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!