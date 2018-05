Bühne frei für Ihre Stars im MediaMarkt Leipzig Paunsdorf! Freuen Sie sich am Samstag, 26. Mai 2018, ab 15.30 Uhr auf den Liveauftritt von Angelo Kelly mit anschließender Autogrammstunde. Das brandneue Album "Irish Heart" erscheint einen Tag zuvor - Sie können es im MediaMarkt-Onlineshop bestellen oder im Markt vor Ort zum Signieren kaufen.

Angelo Kelly musiziert mit seiner Familie

Mit THE KELLY FAMILY schaffte Angelo Kelly letztes Jahr, was viele für unmöglich hielten: Ein sensationelles Comeback! Nicht umsonst werden die Iren auch „The Fighting Irish“ (engl. die kämpfenden Iren) genannt, denn sie geben nie auf. Jetzt wird ein neues Kapitel im spannenden Leben des 36-jährigen Musikers geschrieben: „Irish Heart“ ist das neue Album von Angelo Kelly & Family.

Ja, auch in dieser Generation der Kellys geht es mit Musik weiter! Mit seiner Frau und den fünf gemeinsamen Kindern musiziert Angelo bereits seit einigen Jahren. Im Jahr 2010 ließen sie alles hinter sich, bezogen ein Wohnmobil und reisten durch die Welt. Drei Jahre später entschied sich die Familie wieder für einen festen Wohnsitz und lebt seitdem in Irland – dem Land, aus dem die Kellys ursprünglich stammen.

Neues Album "Irish Heart"

Das neue Album „Irish Heart“ ist ein Tribut an die Heimat der Kellys und zeigt gleichzeitig, wie sehr sich Angelo Kellys Familie musikalisch entwickelt hat. Die Songs kommen nämlich nicht nur von Papa Angelo, sondern auch die Kinder haben eigene Lieder beigesteuert. Auch Mama Kira ist mit zwei sehr berührenden Songs dabei und gesungen wird natürlich von allen.

Zusätzlich sind auf dem Album eine Reihe alter irischer Traditionals, die sie auf ganz eigene Art umsetzen. Aufgenommen wurde das Album größtenteils mitten in der Natur im irischen Donegal, zusammen mit der Creme de la Creme der irischen Musikszene.

„Irish Heart“-Songs

01. Irish Heart

02. Lord Of The Dance

03. Let Go

04. Oró Sé Do Bheatha ’Bhaile

05. Love Side Effects

06. Will Ye Go, Lassie Go

07. Always Be There

08. Fly Away

09. Paddy On The Railway

10. Danny Boy

11. Like The Movies

12. Fields Of Athenry

(nur auf Deluxe Edition)

13. Teardrop

14. We’re Not Alone

15. She Moved Through

Voller Hoffnung, Freude und Emotionen wird dieses Album sicher auch auf den kommenden Tourneen von Angelo Kelly & Family im Sommer und Winter 2018 wieder sehr viele Menschen berühren und tief im Herzen inspirieren.

Hier die Tourdaten in der Nähe:

Irish Summer Tour: 18. August 2018 Leipzig – Parkbühne Geyserhaus

Irish Christmas Tour: 27. November 2018 Dresden – Messe Dresden

Erleben Sie Angelo Kelly live - im MediaMarkt Leipzig-Paunsdorf!

MediaMarkt

Leipzig-Paunsdorf (im Paunsdorf-Center)

Paunsdorfer Allee 1

04329 Leipzig

www.mediamarkt.de