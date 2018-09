Sparen Sie fast 400 Euro! Der Media Markt bietet Ihnen nur jetzt, an zwei Tagen (am Montag, den 3. September 2018, und am Dienstag, den 4. September 2018) ein unschlagbares Surface Pro als Set für 799 Euro anstatt 1198 Euro.

Im Set enthalten ist ein Type Cover und eine MS Office Lizenz.

Der vielseitige Laptop

Das Modell von Surface Pro vereint die Vorteile von Laptop, Tablet und Studio. Mit einem Scharnier können Sie den Klappständer besonders weit absenken, um Surface Pro in den Studio-Modus zu versetzen, der einen idealen Winkel zum Schreiben und Zeichnen mit dem Surface Stift bietet.

Mit dem neuen Surface Pro Signature Type Cover, das mit luxuriösem Alcantara® überzogen ist und den Komfort einer außergewöhnlich reaktionsfähigen Kompletttastatur bietet, gestalten und personalisieren Sie Ihr Gerät ganz nach Ihren Wünschen.

Vielseitigkeit und Leistung

Besser als jemals zuvor ist das Surface Pro der vielseitigste Laptop, den wir je entwickelt haben und vereint die Vorteile von Laptop, Tablet und Studio.

Dank des überarbeiteten Designs und aktuellstem Intel® Core™-Prozessor bietet er eine bis zu 50% längere Akkulaufzeit und bis zu 20% mehr Leistung als das Surface Pro 4.

Beeindruckendes Display mit Touchscreen

Erleben Sie wunderschöne Bilder und Inhalte in natürlichen Farben auf dem atemberaubenden, hochauflösenden 12.3 Zoll großen PixelSense™-Display mit 3:2 Bildschirmverhältnis, welches die Eingabe mit Surface Stift und per Touch unterstützt.

Technische Daten: Prozessor: Intel® Core™ m3-7Y30 Prozessor (bis zu 2,60 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 4 MB Intel® Smart-Cache) Betriebssystem: Windows 10 Pro Arbeitsspeicher-Größe: 4 GB Festplatte 1: SSD, 128 GB Grafikkarte: HD-Grafik 615 Anschlüsse: 1x USB 3.0, 1x 3.5 mm Kopfhöreranschluss, 1x Mini DisplayPort, 1x Surface Connect, 1x Cover-Anschluss

Ästhetisches und durchdachtes Design

Das neue Surface Pro hat die klare Designsprache, die von allen Surface Modellen bekannt ist.

Mit einem vollwertigen USB-Anschluss ist es mit 8,4 mm sehr schlank und äußerst portabel.

Die geraden Linien und runden Ecken ergeben ein noch klareres Design - Kamera und Lüftungsschlitze sind kaum wahrnehmbar.

Störende Lüftergeräusche sind durch optimierte Hybridkühlung minimiert.

Das Beste von Microsoft

Hardware und Software Das neue Surface Pro wird mit Windows 10 Creators Update ausgeliefert und ist kompatibel mit Ihren Programmen und Apps.

Optimiert für Windows Hello, Skype und Microsoft Office 365 können Sie mit den Inking Features in Word, Excel und PowerPoint produktiv arbeiten.





ACHTUNG: Dieses Produkt erhalten Sie nur im Markt, nicht online!





So finden Sie uns:

Der MediaMarkt im Einkaufszentrum Höfe am Brühl liegt im Herzen von Leipzig nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof und der Fußgängerzone entfernt an der B87 (Goerdelerring).

Egal, ob ein neues Smartphone, ein effizienterer Kühlschrank oder die neue CD Ihres Lieblingsstars: Im MediaMarkt Leipzig Höfe am Brühl finden Sie stets die neuesten Produkte aus der Welt der Technik und werden dazu bestens beraten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Der MediaMarkt in Leipzig:

MEDIA MARKT TV-HiFi-Elektro GmbH Leipzig - Höfe am Brühl

Brühl 1, 04109 Leipzig

Telefon: 0341 - 26 17 8-0

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr