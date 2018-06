Auch in der zweiten Gewinnklasse können Sie die Millionen-Chance beim Schopf zu packen. Denn dort wächst die Gewinnsumme auf rund 22 Millionen Euro*. Mit nur 5 Richtigen und einer richtigen Eurozahl kann man hier bereits gewinnen.

Heiße Prognose also für den Eurojackpot: Am kommenden Freitag (8. Juni) geht es deshalb sogar um 90 und um 22 Millionen Euro*! Wer wird die Mega-Jackpots letztendlich knacken? Mitspielen können Sie bis Freitagabend (18:45 Uhr) in allen Sachsenlotto-Annahmestellen und unter sachsenlotto.de.

Gewinnchancen erhöhen mit dem Eurojackpot-Systemspiel

Mehr Tipps, mehr Kombinationen, mehr Chancen. Wer seine Gewinnchancen bei der kommenden Ziehung erhöhen möchte, kann auf sachsenlotto.de Eurojackpot mit System spielen. Tippen Sie statt der gewohnten 5 aus 50 und 2 aus 10 Eurozahlen einfach mehr Zahlen und erhöhen Sie Ihre Chancen auf den Eurojackpot.

Alle Angaben ohne Gewähr.

* Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1 bei Eurojackpot beträgt rd. 1:95 Mio. und in der Gewinnklasse 2 rd. 1:6 Mio..

Unabhängig von der Gewinnausschüttung besteht bei jeder Spielteilnahme das Risiko des vollständigen Verlustes des Spieleinsatzes.

Spielen mit Verantwortung. Spielteilnahme gesetzlich erst ab 18 Jahren erlaubt! Glücksspiel kann süchtig machen. Infos unter Beratungstelefon BZgA: 0800 1372700 und unter www.bzga.de und www.spielen-mit-verantwortung.de.