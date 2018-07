Hohe Temperaturen, tiefe Preise: Jetzt gibt es die Nespresso Kapselmaschine De-Longhi EN 80 nur 2 Tage, am Montag, den 23. Juli 2018, und am Dienstag, den 24. Juli 2018, für 33 Euro.

Kapselgenuss auf höchstem Niveau

Das Nespresso Kapselsystem verspricht außergewöhnlichen Geschmack und einzigartige Aromen dank der Aufbereitung hochwertiger Kaffeesorten in hermetisch versiegelten Kapseln für Kaffeegenuss auf höchstem Niveau. Dank der kompakten Abmessungen passt die Nespresso Inissia EN 80.CW in jede Küche. Mit nur 12 cm Breite nimmt sie kaum Platz ein und bereitet mit neuster Technologie leckeren Espresso oder Lungo zu.

Inklusive Welcome-Pack

Im Lieferumfang ist ein Welcome-Package aus 14 Kapseln unterschiedlicher Geschmacksrichtungen enthalten.

Espresso mit 19 bar Pumpendruck

Die EN 80.CW ist mit dem patentierten Drucksystem ausgestattet. Es vereinfacht den idealen Wasserfluss durch das System und ermöglicht einfache Bedienung der Maschine. 19 bar Pumpendruck sorgen für die Zubereitung von Espresso nach allen Regeln der Kunst. Dank effizientem Thermoblock-Heizelement ist die EN 80.CW in nur 25 Sekunden betriebsbereit und dank automatischer Abschaltung nach nur 9 Minuten nach dem letzten Tassenbezug spart die Nespresso Inissia Energie.

ACHTUNG: Dieses Produkt erhalten Sie nur im Markt, nicht online!

Der MediaMarkt in Leipzig:

MEDIA MARKT TV-HiFi-Elektro GmbH Leipzig - Höfe am Brühl

Brühl 1, 04109 Leipzig

Telefon: 0341 - 26 17 8-0

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr