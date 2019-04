Einkaufen im Westwerk: Der Konsum Leipzig eröffnet am Donnerstag, 11. April 2019, im Herzen von Plagwitz, in der Karl-Heine-Straße 87, eine neue Filiale. Die 500 Quadratmeter große Filiale gilt als architektonisches Meisterstück, denn sie wurde direkt in die große Halle des Westwerks gesetzt.