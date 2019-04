Die Leipziger Verkehrsbetriebe bieten jungen Menschen ein breites Spektrum an Berufsbildern mit Einsatzmöglichkeiten in der gesamten Verkehrsbetriebe-Gruppe, zum Beispiel als Fahrer mit technischer Grundausbildung (m/w/d), als Mechatroniker (m/w/d), in der Werkstatt oder in der Verkehrsplanung.

Dabei erhalten auch Schüler ohne oder mit niedrigem Schulabschluss eine Chance, ihr Können in einem Auswahlverfahren zu beweisen. Nach der erfolgreichen Berufsausbildung gibt es zudem eine unbefristete Übernahme.

Freie Ausbildungsplätze :

Fahrer mit technischer Grundausbildung (m/w/d)

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

Tiefbaufacharbeiter (m/w/d)

Koch (m/w/d)

Ausbildung mit vielen Vorteilen:

Mit einer Ausbildung bei den Verkehrsbetrieben bist du gut aufgestellt. Das Verkehrsunternehmen bietet dir ein zinsfreies Führerscheindarlehen, Freifahrt im Netz der Leipziger Verkehrsbetriebe, eigene Lehrwerkstätten sowie die sozial- und förderpädagogische Betreuung (z. B. individuelle Nachhilfe, Unterstützung bei der Wohnungssuche) und eine unbefristete Übernahmegarantie.

Bewirb dich jetzt!

Alle Infos unter www.lab-ausbildung.de