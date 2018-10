An drei Tagen bietet die modell-hobby-spiel auf der Leipziger Messe vom 5. bis 7. Oktober 2018 ein großes Erlebnis für Modellbaufans, kreative Köpfe und verspielte Menschen!

Auf 90.000 Quadratmetern öffnet der größte Hobbyraum Deutschlands seine Türen und lädt Jung und Alt, Tüftler und Bastler, Kreative und Selbermacher, Spieler und Detailverliebte ein, Angebotsvielfalt, Marktneuheiten und ein umfangreiches Workshop-Programm wahrzunehmen. Wer ausprobieren, kennenlernen und kaufen will, ist auf der modell-hobby-spiel genau richtig.

Besucher erleben die Vielfalt unterschiedlichster Freizeitangebote hautnah! Ob Modellwelt, Tekkie Area, Spielwiese, Sammelecke oder Kreativraum: Die fünf unterschiedlichen Themenwelten sorgen für ein abwechslungsreiches Programm für jeden Geschmack und jede Altersklasse. Unterschiedlichste Aktionsflächen mit Erlebnis- und Familiencharakter machen aus einem Messebesuch einen unvergesslichen Tag.

Dank zahlreichen Workshops und Mitmachangeboten lässt es sich wunderbar in verschiedene Hobbys schnuppern oder bereits gelernte Fähigkeiten und Techniken vertiefen. Dabei liefern Beratungen und Fachaustausch mit Profis und Ausstellern sowohl bei Einsteigern, als auch bei Experten für das nötige Know-how.

Quelle: Leipziger Messe / Tom Schulze

Handgemacht: Die Welt des Selbermachens

Eine Welt der Unikate auf 10.000 Quadratmetern, aktuelle Do-it-yourself-Trends und -Techniken sowie neue Materialien zum Ausprobieren und Mitnehmen: In Deutschlands größtem Bastelatelier auf der modell-hobby-spiel trifft sich auch in diesem Jahr die Kreativ-Community. Ob Upcycling, PappArt, Fliesen bemalen, Drahtschmuck gestalten oder Marzipan bestempeln – was im Kreativbereich angesagt ist, kann in Leipzig direkt erprobt werden.

Der Kreativraum bietet aber genauso Einsteigern vielfältige Anregungen für ein reizvolles neues Hobby, inklusive einem sehr vielseitigen Angebot an Zubehör. Zahlreiche Aussteller haben das gesamte Portfolio des Kreativwerdens im Programm, von Handarbeiten, Malen, Basteln, DIY und floralem Gestalten bis Home Deko.

Quelle: Leipziger Messe / Tom Schulze

Hightech-Hobby: Die Welt der Tekkies

Die Tekkie Area der modell-hobby-spiel beleuchtet mit Zukunftsthemen wie 3D-Druck und Robotik, wohin in Sachen Hobby die Reise geht. Digitale Technologien sind inzwischen fest etabliert im Freizeit- und Spielwarenmarkt. Kleinserien, individuelle Bauteile und Zubehör aus dem 3D-Drucker erobern den Modellbau.

In Leipzig können Technik-Begeisterte Neuheiten entdecken, testen und mitnehmen – inklusive Beratung und Tipps direkt von Fachleuten. So warten zahlreiche Profi-Workshops und Anfängerkurse auf Einsteiger und Fortgeschrittene. Es wird spannend, wenn Roboter entwickelt, Modelle in 3D entworfen, Multicopter gestartet oder Modellraketen bestaunt werden. Adrenalin pur und dröhnende Motoren verspricht der MesseCup, bei dem getunte Miniboliden ihre Runden drehen.

Quelle: Leipziger Messe / Tom Schulze

Maßnehmen: Die Welt im Kleinformat

Fantastische Welten im Kleinformat sind auch in diesem Jahr auf der modell-hobby-spiel zu bewundern. In der Modellwelt haben Modellbahn, Auto-, Flug- und Schiffsmodellbau sowie Plast-, Karton- und Dampfmodellbau ihr Zuhause.

Die aktuellen Techniktrends und neue Produkte führender Hersteller sind hier hautnah zu erleben – und es wird wieder intensiv spürbar, wie viel Herzblut in diese Hobbys fließt. So fahren in der Anlagenschau Miniaturzüge durch detailgenaue Landschaften. Mit waghalsigen Stunts begeistern die Modellflieger in ihren Shows, Modelltrucks kämpfen sich durch unwegsames Gelände, Modellboote werden für Regatten zu Wasser gelassen und schnittige Modellautos wecken Begehrlichkeiten.

Quelle: Leipziger Messe / Tom Schulze

Verspielte Welt: Mekka der Spielefans

Die neuesten Brett-, Würfel- oder Kartenspiele, Szene-Trends und originelle neue Spielkonzepte – die Spielwiese der modell-hobby-spiel wird auch in diesem Jahr zum Mekka der Spielefans. Große Spielflächen und eine umfangreiche Ausleihe regen zum Mitspielen an.

In Qualifikationen für Deutsche Meisterschaften wird um erste Plätze gekämpft, Puzzle-Champions sowie Yo-Yo-Könner werden gesucht.

Die Vielfalt an Spielwaren lockt Kinder, Jugendliche und Junggebliebene gleichermaßen. Das Spektrum reicht von Playmobil in der Ritterburg über Ducati-Bikes von BRUDER, Puppen-Editionen von Zapf Creation bis zu therapeutischen Spielen.

Wer sein neues Lieblingsspielzeug findet, kann es direkt kaufen und zu Hause weiterspielen.

Zudem sind Kinderzimmerhelden wie Benjamin Blümchen und die Elfe Mia aus der TV-Serie „Mia and me“ zu Gast.