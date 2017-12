Gemeinsam kochen bei MEDIAN stärkt Wissen für eigene Gesundheit

Durch die Ernährungsberatung sind die Patienten bestens gerüstet für ein gesundes Leben nach der Reha. „Die Schulungen in der Lehrküche helfen den Patienten, sich mit dem Problem der notwendigen Ernährungsumstellung auseinanderzusetzen. Wir können dort in kleiner Runde alle Fragen zu Ernährungsthemen klären. Für die praktische Umsetzung gibt es alltagstaugliche Techniken und Tipps bei der Zubereitung“, erklärt Janett Laue, die bereits seit sechs Jahren als Ernährungsberaterin am MEDIAN Ambulantes Gesundheitszentrum Leipzig arbeitet.

Die Ernährungswissenschaftlerin und Diätassistentin kümmert sich mit zwei weiteren Kollegen im MEDIAN Ambulantes Gesundheitszentrum Leipzig professionell um das Thema Ernährung. Neben täglich stattfindenden zweistündigen Schulungen in der Lehrküche informieren die Experten in Seminaren, Fachvorträgen und Einzelgesprächen, was eine gesunde Ernährung ausmacht, speziell für Patienten, die abnehmen möchten oder eine besondere Erkrankung wie Diabetes haben.

Für den praktischen Teil gibt es die Lehrküche, die bereits 2006 im MEDIAN Ambulantes Gesundheitszentrum Leipzig eingerichtet wurde und sehr gut angenommen wird. Sie steht auch Teilnehmern der Kochkurse im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung zur Verfügung. „Die Teilnehmer der Lehrküche schätzen besonders, dass sie dort selbst aktiv werden. Auch wenn sie anfangs noch skeptisch sind, erkennen sie doch sehr schnell, dass gesund kochen gar nicht so schwer ist und man mit wenig Aufwand viele leckere Dinge selbst machen kann. Gerade der Verzicht auf Fertigprodukte überzeugt“, so Janett Laue.

Nachhaltiger Lerneffekt

Bis zu fünf Teilnehmer können während einer Schulung in der Küche Platz finden. Dadurch sind die individuelle Betreuung und der Austausch der Patienten untereinander besonders gut. Und der Lerneffekt hält an. Auch nach Jahren sprechen Patienten noch über die gesunden und doch raffinierten Rezepte und die problemlose Umsetzung daheim. Basis für die Ernährungsempfehlungen sind die aktuellen Erkenntnisse der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) sowie weiterer wissenschaftlicher Fachgesellschaften wie beispielsweise der Deutschen Diabetes-Gesellschaft.

MEDIAN Ambulantes Gesundheitszentrum Leipzig

Das MEDIAN Ambulantes Gesundheitszentrum Leipzig bietet im Zentrum der Stadt ein ganzheitliches, individuelles Behandlungskonzept für ambulante wohnortnahe Rehabilitation und Prävention auf den Gebieten Orthopädie, Kardiologie, Onkologie, Neurologie und Psychosomatik an. Bis zu 40 vor allem orthopädische und kardiologische Patientinnen und Patienten können gleichzeitig an hochmodernen Geräten trainieren und ihre Reha-Therapien absolvieren. Außerdem verfügt die Einrichtung über ein Rückenzentrum und ein spezialisiertes Angebot in der Sportmedizin.

