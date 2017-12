MEDIAN will 2018 in Leipzig mit erster ambulanter Kinder-Rehabilitation starten

„Bisher bieten wir ambulante Leistungen für Kinder bereits auf Rezept des Kinderarztes im Rahmen der Heilmittelverordnung an”, erklärt Peter Schröder, Leiter der Physiotherapie bei MEDIAN.” Etwa ab Mitte 2018 wird es nach unseren Planungen dann aber ein weitaus komplexeres Reha-Angebot geben, das komplett von der Rentenversicherung und den Krankenversicherern getragen wird.”

Drei Fachgebiete geplant

Die Planungen können sich sehen lassen: Wie bei der Erwachsenen-Reha sollen in Leipzig künftig nach dem Motto „Alles unter einem Dach“ ambulante Behandlungen für Kinder in den Fachgebieten Orthopädie und Psychosomatik möglich sein. „Wir planen unseren Schwerpunkt vor allem im Bereich der Orthopädie – zum Beispiel für Kinder, die nach Unfällen oder Operationen in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind”, erklärt Peter Schröder weiter. „Aber auch der Bereich Psychosomatik bei Verhaltensstörungen wird stark aufgestellt sein.” Jeweils zehn Patienten am Tag sollen in diesen Fachgebieten im ersten Schritt professionell behandelt werden können.

Umfangreiches Behandlungsspektrum

Neben der Einzeltherapie stehen dazu dann auch umfangreiche Gruppentherapieangebote zur Verfügung, zum Beispiel zur Gangschulung oder Atemtherapie, für Skoliose-, Wirbelsäulen- und Rücken-Patienten, als Nordic Walking-Training oder Therapie im Bewegungsbad. Sogar eine spezielle Ernährungsberatung und Adipositas-Gruppe für Kinder soll eingerichtet werden. Dazu kommen Ergotherapie, Kreativtraining und eine auf Kinder ausgerichtete medizinische Trainingstherapie. Hier können die jungen Patienten mit eigens angeschafften Kinder-Trainingsgeräten dann nach Plan ihres Sporttherapeuten und unter Aufsicht sogar selbstständig trainieren. Derzeit laufen die Vorbereitungen zur Umsetzung des neuen Angebots bei MEDIAN bereits auf Hochtouren. So müssen Therapieräume, Sporträume und ein Aufenthaltsraum für Kinder eingerichtet und Fachtherapeuten eingestellt werden.

In der Schule nichts verpassen

„Das große Plus der ambulanten Kinder-Rehabilitation werden vor allem ihre Wohnortnähe und Familienfreundlichkeit”, ergänzt Holger Herrmann, Kaufmännischer Leiter des MEDIAN Ambulantes Gesundheitszentrum Leipzig. „Wir können die Behandlung schulbegleitend anbieten, also vormittags Schule, nachmittags Reha. Gleichzeitig wird bei uns eine Erzieherin anwesend sein, die die Kinder betreut, wenn die Eltern nicht dabei sein können.” Im Vergleich zur bisher üblichen stationären Kinder-Rehabilitation mit Aufenthalten von bis zu acht Wochen weit weg von zu Hause und mit „Notunterricht“ in der Klinik, brauchen Eltern dann nicht mehr ein Zurückbleiben im Schulstoff zu befürchten. Auch Eltern, die mit ihren Kindern bisher zu Frühförderstellen gehen oder auf einen der sehr begrenzten Therapieplätze bei niedergelassenen Therapeuten warten, finden dann bei MEDIAN in Leipzig eine neue Anlaufstelle.

