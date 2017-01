Die ambulante Therapiepraxis "Hand-Aktiv" im Nikolaizentrum Leipzig, eine ganz speziell auf Handprobleme ausgerichtete Praxis, soll deutlich erweitert werden. Das haben die Gesellschafter, zu denen mit 50 Prozent auch die Median Klinikgruppe gehört, im November beschlossen. Bis Mitte des Jahres 2017 soll sich die Fläche des Behandlungszentrums mehr als verdoppeln und damit zur wichtigsten Anlaufstelle für Patienten werden, die nach Operationen, Verletzungen und bei Erkrankungen der Hand in der Region Leipzig Hilfe brauchen.

Median-Kernkompetenz - Bedarf nach Hand-Spezialisten wächst seit Jahren

"Wir sind seit 2009 am Markt und registrieren einen stetig wachsenden Bedarf in diesem speziellen therapeutischen Bereich", so Geschäftsführer Priv. Doz. Dr. med. Michael Steen, der selbst Handchirurg ist. "Seit diesem Jahr haben wir mit Median einen Gesellschafter in unserer Praxis, der eine langfristige und sichere Planung möglich macht. Darum können wir jetzt Ziele angehen, die wir seit längerem geplant hatten, aber bisher nicht in die Praxis umsetzen konnten." Median hatte im Zuge der Übernahme der Medica von den Sana-Kliniken im April auch deren Anteile an der Hand-Aktiv GmbH übernommen. Durch den Ausbau soll die Therapiepraxis nicht nur ihre Behandlungskapazitäten erweitern, sondern sich auch fachlich weiter entwickeln, um künftig zum Beispiel ihr Repertoire an hoch spezialisierten Therapien bei seltenen Erkrankungen weiter zu entwickeln.

Individuell und fortschrittlich - die Behandlung "danach"

"Hand-Aktiv" ist spezialisiert auf eine besondere Handtherapie auf Basis der Physio- und Ergotherapie, die die Handfunktionen nach chirurgischen Eingriffen, Verletzungen und bei Erkrankungen wiederherstellen soll. "Wer die Leistungen unserer Praxis nutzen will, sollte sich von seinem behandelnden Arzt rechtzeitig eine Verordnung ausstellen lassen", so Dr. Steen weiter. "Denn die frühzeitige Rehabilitation nach Unfall oder Operation ist für das funktionelle Ergebnis an der Hand entscheidend." Das spezielle Reha-Angebot für die Hand geht differenziert auf jeden Patienten ein, darunter zum Beispiel auch Musiker, Prothesenträger oder Kinder. Entscheidender Vorteil von "Hand-Aktiv" ist die handchirurgische Leitung des Teams, die sicherstellt, dass nicht nach "Schema F" sondern individuell verfahren wird. Spezielle computergestützte Mess- und Trainingsverfahren unterstützen darüber hinaus den Therapieverlauf und geben genau Auskunft über die Fortschritte.